Balık Tutmak İçin Baraja Gölüne Gitti... Cansız Bedeni Feryatlar İçerisinde Sudan Çıkarıldı
12 dakika önce
Balık tutmak için baraja gölüne gitti.
Balık tutmak için baraja gölüne gitti... Cansız bedeni feryatlar içerisinde sudan çıkarıldı
MALATYA - Malatya
'da balık tutmak için şişme bot ile baraja açılan şahıs suda boğularak hayatını kaybetti.
Olay Yazıhan
Egribük mevkisi Karakaya
Barajında meydana geldi. İddiaya göre baraj kenarına balık avlamak ve piknik yapmak amacıyla gelen dört arkadaştan Orhan Yüce saat 9 civarinda oltalari kontrol etmek amacıyla motorlu şişme bot ile baraja açıldı. Yüce'nin arkadaşları on dakika sonra barajda açık suda botun kontrolsüz olarak sürüklenip döndüğünü fark etmeleri üzerine Malatya İtfaiye Daire Başkanlığı sualtı Arama kurtarma ekiplerinden yardım talep etti. Bunun üzerine kısa sürede olay yerine gelen sualtı arama kurtarma ekipleri vakanın yerinin net olarak bilinmemesi ve bire bir görgü şahidi olmaması nedeni ile zorlaşan arama çalışmaları sonrasında olaydan üç saat sonra kıyıya 50 metre açıkta 15 metre derinlikte Orhan Yüce'nin cansız bedenini 112 ekiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:11 Kaynak: İHA
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