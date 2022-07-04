Balık tutmak için daldı bir daha haber alınamadı - Son Dakika
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Balık tutmak için daldı bir daha haber alınamadı

04.07.2022 13:40
Balık tutmak için daldı bir daha haber alınamadı

Balık tutmak için denize giren 2 çocuk babası Cahit Turhan'dan dünden beri haber alınamıyor.

Balık tutmak için denize giren 2 çocuk babası Cahit Turhan'dan dünden beri haber alınamıyor. Sahil Güvenlik ekiplerinin denizin üstünden ve altından aramalarına devam ediyor.

Yalova'nın Altınova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk babası Cahit Turhan, dün sabah balık tutmak için evden çıktı. Kendisinden bir daha haber alınamayınca, ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Turhan'ın dün sabah 06.00 sıralarında Hersek iskelesinden giriş yaptığını belirledi. Gece karanlıktan dolayı arama çalışmalarına ara verilirken, sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalar tekrar kaldığı yerden devam ediyor.

Sahil güvenlik ekipleri denizin üzerinden ve dalgıçlarla suyun altından aramalarına devam ediyor. Ayrıca hava destekli arama da yapılıyor. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balık tutmak için daldı bir daha haber alınamadı - Son Dakika

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