Balık tutmak için denize açılan kişi kayboldu
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Artvin'in Arhavi ilçesinde balık tutmak için denize açıldıktan sonra haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:10 Kaynak: AA
Artvin'in Arhavi ilçesinde balık tutmak için denize açıldıktan sonra haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.
Dün öğleden sonra balık tutmak için tekneyle denize açılan İrfan Güney (68), geri dönmeyince ailesi durumu ilgililere bildirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Bir süre sonra denizde Güney'in kullandığı tekneye ulaşıldı.
Güney'i arama çalışmaları devam diyor.
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