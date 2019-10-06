Son Dakika Haberleri: Balık tutmak için dereye giren 2 çocuk boğuldu
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Balık tutmak için dereye giren 2 çocuk boğuldu

13 dakika önce

Balık tutmak için dereye giren 2 çocuk boğuldu Sağlık ekibi kalbi duran genç için seferber oldu Duran kalp için zamanla yarış Balık tutmaya giden çocuklar, Zap Suyu'nda boğulduHAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Zap Suyu'nda balık tutmaya çalışan 2 çocuk akıntıya kapılırken,...

Balık tutmak için dereye giren 2 çocuk boğuldu

Sağlık ekibi kalbi duran genç için seferber oldu

Duran kalp için zamanla yarış

Balık tutmaya giden çocuklar, Zap Suyu'nda boğuldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Zap Suyu'nda balık tutmaya çalışan 2 çocuk akıntıya kapılırken, ambulansla hastaneye getirilen çocuklardan birine sağlık görevlisi tarafından sedye üzerinde durmaksızın kalp masajı yapıldı.

Çukurca ilçesi Narlı köyü yakınlarındaki Zap Suyu'na giderek alabalık avlamaya çalışan amca çocukları Y.E. ile H.E. (15), aniden akıntıya kapıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgede arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucundan 2 çocuk da bulunarak ambulansla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuklardan Y.E., sedye ile ambulanstan indirilirken sağlık görevlisinin durmaksızın kalp masajı yapması da sonuçsuz kaldı.

Tüm müdahalelere rağmen 2 çocuk da hayatını kaybetti.

Balık tutmak için dereye giren 2 çocuk boğuldu

Çukurca, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:52 Kaynak: İHA
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