BALIK TUTMAK İÇİN FIRAT NEHRİNE GİREN LİSE MÜDÜRÜ BOĞULDU - Son Dakika
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BALIK TUTMAK İÇİN FIRAT NEHRİNE GİREN LİSE MÜDÜRÜ BOĞULDU

18.09.2022 20:22

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, zıpkınla balık tutmak için girdiği Fırat nehrinde akıntıya kapılan lise müdürü Mehmet Altıntas (47) boğuldu.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, zıpkınla balık tutmak için girdiği Fırat nehrinde akıntıya kapılan lise müdürü Mehmet Altıntas (47) boğuldu. Siverek'teki Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi'nde müdür olan 4 çocuk babası Mehmet Altıntas, dün akşam saatlerinde balık avlamak için arkadaşlarıyla birlikte Deveboynu Mahallesi yakınlarından geçen Fırat Nehrine girdi. Zıpkınla balık avlayan Altıntas, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arama çalışmalarından sonuç alamayan arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Gece sonuçsuz kalan arama çalışmaları, bu sabah erken saatlerde yeniden başladı. Dalgıç polislerin yaptığı arama sonunda 6 metre derinlikte Altıntas'ın cansız bedeni bulundu. Tekneyle kıyıya getirilen Altıntas'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Siverek, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BALIK TUTMAK İÇİN FIRAT NEHRİNE GİREN LİSE MÜDÜRÜ BOĞULDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: BALIK TUTMAK İÇİN FIRAT NEHRİNE GİREN LİSE MÜDÜRÜ BOĞULDU - Son Dakika
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