Son Dakika Haberleri: Balık tutmak için girdiği gölde boğuldu
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Balık tutmak için girdiği gölde boğuldu

1 saat önce

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, Ömer Karakuş (62) balık tutmak için girdiği Kedi Gölü'nde boğularak can verdi.

Balık tutmak için girdiği gölde boğuldu, System.String[]
ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, Ömer Karakuş (62) balık tutmak için girdiği Kedi Gölü'nde boğularak can verdi.
Olay, öğle saatlerinde Kızılcahamam ilçesinde bulunan Kedi Gölü'nde meydana geldi. Yıldırım Çatak Mahallesi'nde oturan Ömer Karakuş, serpme ağ ile gölde balık tutmaya çalıştı. Karakuş, gölün dibine takılan ağı kurtarmak için suya girdi, ancak iddiaya göre bataklığa saplandı. Karakuş'tan bir süre haber alamayan yakınları, aramak için suyun kenarına geldi. Jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, Karakuş'un boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:54 Kaynak: DHA
Kızılcahamam, Ankara, Güncel
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