Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı kırsal Üzümcük Mahallesinde meydana geldi. Hayvan sulama gölettine balık tutmak için giren Mehmet İrem suya kapılarak kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve İtfaiye ekipleri çağrıldı. Yaklaşık bir saatlik arama çalışmaları sonrası balık ağına sarılı cansız bedeni gölette bulundu. Gencin cansız bedeni itfaiye ve çevredeki vatandaşlar tarafından çıkartılarak Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Balık tutmak için girdiği gölette boğuldu - Son Dakika

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