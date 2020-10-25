Balık tutmak için gittiği baraj gölünde boğuldu - Son Dakika

Balık tutmak için gittiği baraj gölünde boğuldu

25.10.2020 15:09
Balık tutmak için gittiği baraj gölünde boğuldu, System.String[]

KIRŞEHİR'in Akpınar ilçesinde Bora Yoldemir (45), balık tutmak için 2 arkadaşıyla birlikte gittiği baraj gölünde boğularak hayatını kaybetti.

KIRŞEHİR'in Akpınar ilçesinde Bora Yoldemir (45), balık tutmak için 2 arkadaşıyla birlikte gittiği baraj gölünde boğularak hayatını kaybetti.

Akpınar ilçesinde yaşayan Boray Yoldemir dün gece saatlerinde 2 arkadaşıyla birlikte balık tutmak için Karaova Baraj Gölü'ne gitti. Gece yarısı balık tutan arkadaşlar, sabah Bora Yoldemir'in yanlarında olmadığını fark ederek durumu jandarma ve UMKE ekiplerine bildirdi. Ekiplerin barajda yaptığı aramada, Yoldemir'in cansız bedeni bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Balık tutmak için gittiği baraj gölünde boğuldu
Balık tutmak için gittiği baraj gölünde boğuldu

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balık tutmak için gittiği baraj gölünde boğuldu - Son Dakika

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