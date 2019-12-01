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Balık tutmak için gittiği gölde boğulan genç son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde arkadaşlarıyla balık tutmak için gittiği göle düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Balık tutmak için gittiği gölde boğulan genç son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde arkadaşlarıyla balık tutmak için gittiği göle düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı.


Dün Ferizli ilçesine bağlı Bakırlı Mahallesi ile Karasu ilçesi sınırında bulunan Akgöl'e balık tutmaya giden Hasan Yıldırım (18), Ahmetcan Duman (17) ve M.E. isimli üç arkadaş, bindikleri sandalın alabora olmasıyla göle düştü. Göle düşen M.E. çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sonucu Ahmetcan Duman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bugün de Hasan Yıldırım'ın cansız bedenine ulaşıldı. Göle düşerek hayatını kaybeden Ahmetcan Duman, Ferizli ilçesi Bakırlı Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bakırlı Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. - SAKARYA

Sakarya, Ferizli, Göle, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:29 Kaynak: İHA
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