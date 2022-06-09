Bir süre sonra İren'in sudan çıkamadığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri, gölette arama çalışması başlattı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balık tutmak için hayvan sulama göletine giren adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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