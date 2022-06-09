Balık tutmak için hayvan sulama göletine giren adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Balık tutmak için hayvan sulama göletine giren adam hayatını kaybetti

09.06.2022 18:36

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balık tutmak için hayvan sulama göletine giren kişi, boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler, 1 saatlik çalışma sonrası talihsiz vatandaşın cansız bedenine ulaştı.

Mehmet İren (32) isimli vatandaş, Siverek-Kahta kara yolu 10'uncu kilometresindeki Üzümcük Mahallesi yakınlarındaki gölete balık tutmak için girdi.

SUDAN BİR DAHA ÇIKAMADI

Bir süre sonra İren'in sudan çıkamadığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri, gölette arama çalışması başlattı.

BİR SAATLİK ÇALIŞMA SONRASI CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından İren'in cansız bedenine ulaştı. Balık ağlarına dolandığı belirlenen İren'in cesedi, sudan çıkartılarak Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Balık tutmak için girdiği gölette boğuldu Balık tutmak için girdiği gölette boğuldu ŞANLIURFA - Bir kişi balık tutmak için girdiği gölette boğuldu ŞANLIURFA - Bir kişi balık tutmak için girdiği gölette boğuldu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balık tutmak için hayvan sulama göletine giren adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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