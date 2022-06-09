Mehmet İren (32) isimli vatandaş, Siverek-Kahta kara yolu 10'uncu kilometresindeki Üzümcük Mahallesi yakınlarındaki gölete balık tutmak için girdi.
Bir süre sonra İren'in sudan çıkamadığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri, gölette arama çalışması başlattı.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından İren'in cansız bedenine ulaştı. Balık ağlarına dolandığı belirlenen İren'in cesedi, sudan çıkartılarak Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Balık tutmak için hayvan sulama göletine giren adam hayatını kaybetti - Son Dakika