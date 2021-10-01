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Balık tutmak için kayalıklara çıktı, dalgalara yenik düştü - Son Dakika

Balık tutmak için kayalıklara çıktı, dalgalara yenik düştü

01.10.2021 12:12
Balık tutmak için kayalıklara çıktı, dalgalara yenik düştü, System.String[]

Arnavutköy'de balık tutmak için deniz kenarında bulunan kayalıklara çıkarak olta atan 4 arkadaş, dalganın vurması sonucunda denize düştü.

Arnavutköy'de balık tutmak için deniz kenarında bulunan kayalıklara çıkarak olta atan 4 arkadaş, dalganın vurması sonucunda denize düştü. Denize düşen 4 arkadaştan 3'ü kendi imkanları ile kurtulurken 1 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden balıkçının daha önce denize düştüğü dev kayalıklarda çekilmiş fotoğrafları olduğu ortaya çıktı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Arnavutköy'e bağlı Karaburun Limanı'nda meydana geldi. İddiaya göre 4 arkadaş sabah saatlerinde olta ile balık tutmak için deniz kenarında bulunan dev kayalıkların üzerine çıktı. Oltalarını ayarlayan arkadaşlar bir süre sonra yüksek dalgaların olduğu denize olta atarak balık tutmaya başladı. Dalgalar kayalığın boyunu aştı ve 4 arkadaş aynı anda denize düştü. Denize düşen balıkçıların yardımına o esnada orada balık tutan diğer vatandaşlar yetişti. 3 kişi birbirine tutunarak kıyıya çıkmayı başarırken, 1 kişi dalgaların arasında kayboldu. Bir süre sonra başka bir balıkçının yardımıyla çıkartılan talihsiz adam, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 52 yaşındaki Hamit Dinamit yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri bölgede çalışma başlatırken, yaşamını yitiren balıkçının ise aynı kayalıklarda daha önce çekilmiş olduğu fotoğrafları ortaya çıktı.

Hiç kimse umursamadı balık tutmaya devam etti

Balıkçıların denize düştüğü noktada ekiplerin çalışmaları devam ederken, bazı vatandaşlar ise dev dalgaları umursamadan balık tutmaya devam etti. Tehlikeli kayalıklarda oluşan dev dalgalar ve vatandaşların balık tutmaya devam ettiği görüntüler ise objektiflere yansıdı.

Olayı gören ve yaralı balıkçıların yardımına koşan Erkan Sabancı, "Ben de buraya geldim tam balık tutacaktım ekipmanlarımı çıkarttım baktım ki denize düştüler hemen yardımlarına koştum. Etrafları çok kalabalıktı herkes yardım etmeye çalıştı ama nafile ben hiçbirini göremedim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balık tutmak için kayalıklara çıktı, dalgalara yenik düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balık tutmak için kayalıklara çıktı, dalgalara yenik düştü - Son Dakika
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