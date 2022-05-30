Balık tutmak isterken 7 metreden kayalıklara düştü - Son Dakika
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Balık tutmak isterken 7 metreden kayalıklara düştü

30.05.2022 16:05
Balık tutmak isterken 7 metreden kayalıklara düştü

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, balık tuttuğu sırada 7 metre yükseklikten kayalıklara düşen Ali İhsan Tatoğlu, omurgasından yaralandı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, balık tuttuğu sırada 7 metre yükseklikten kayalıklara düşen Ali İhsan Tatoğlu, omurgasından yaralandı.

İlçenin ünlü koylarından Çıralı'ya sabah saatlerinde balık tutmaya giden Ali İhsan Tatoğlu, dengesini kaybedince 7 metre yükseklikten kayalığa düştü. Görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Tatoğlu, ilk müdahale yapıldıktan sonra Sahil Güvenlik botuyla güvenli bölgeye götürüldü. Daha sonra sedyeye alınan Tatoğlu, Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali İhsan Tatoğlu'nun omurgasından yaralandığı belirlendi.


Balık tutmak isterken 7 metreden kayalıklara düştü
Balık tutmak isterken 7 metreden kayalıklara düştü
Balık tutmak isterken 7 metreden kayalıklara düştü
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Kaynak: DHA

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