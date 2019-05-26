Son Dakika Haberleri: Balık tutmak isterken canından oluyordu

Balık tutmak isterken canından oluyordu

6 saat önce

Zonguldak'ta arkadaşıyla balık tutmak için kayalıklardan inmeye çalışan 2 arkadaş, az kalsın canından oluyordu.

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Zonguldak'ta arkadaşıyla balık tutmak için kayalıklardan inmeye çalışan 2 arkadaş, az kalsın canından oluyordu.

Fener semtinde balık tutmak için arkadaşlarıyla birlikte kayalıklardan inen 55 yaşındaki Kemal Ceylan, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ceylan düştüğü esnada az kalsın arkadaşını da sürüklüyordu. Arkadaşı ise ayağı kayalıklara takılarak son anda düşmekten kurtuldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri kolundan ve başından yaralanan Kemal Ceylan'ı düştüğü yerden kurtararak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Öte yandan ayağı kayalıkları sıkışan Ceylan'ın arkadaşı ise AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı Kemal Ceylan'ın iç kanama riski nedeniyle gözetim altına alındığı öğrenildi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 08:05 Kaynak: İHA
AFAD, Zonguldak, 3. Sayfa
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