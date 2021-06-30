Balık tutmak isterken kayalıklardan düşerek yaralandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balık tutarken kayalıklara düşen bir kişi yaralandı.

Olay, Orhanlar Mahallesi Bozhane mevkiinde meydana geldi. Balık tutmak için limana gelen Amir H. (64) bir süre sonra dengesini kaybederek kayalıklara düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahale yapılmasının ardından ambulansa alındı. İlçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Amir H. tedavi altına alındı. - ZONGULDAK