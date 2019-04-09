Balık Tutmaya Giden Gençten 2 Gündür Haber Alınamıyor
37 dakika önce
Balık tutmaya giden gençten 2 gündür haber alınamıyor Bu günkü çalışmalara Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan arama-kurtarma köpekleri de katıldıVAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde balık tutmak için evden ayrılan gençten 2 gündür haber alınamıyor.
Balık tutmaya giden gençten 2 gündür haber alınamıyor
Bu günkü çalışmalara Van
İl Jandarma
Komutanlığı bünyesinde görev yapan arama-kurtarma köpekleri de katıldı
VAN - Van'ın Çaldıran
ilçesinde balık tutmak için evden ayrılan gençten 2 gündür haber alınamıyor.
Çaldıran'a bağlı Kalkandelen Mahallesi'nde yaşayan Ömer Topgaç Pazar günü sabah saatlerinde balık tutmak için Kaz Gölü'ne gitti. Akşam eve dönmeyen Topgaç'ın ailesi ve yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, dün Topgaç'ın balık avlamak için gittiği göl ve çevresinde arama çalışması başlattı. Bölgeye uzman 5 kişilik AFAD
ekibi ve Van İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi'nin de gönderildi. Gece geç saatlere kadar yapılan çalışmalarda olumlu bir neticeye ulaşılamayınca çalışmalara son verildi. Karların erimesi sonucu suyun debisi yükselince dalgıçların işi zora girdi. Derenin yönünü çevirmek için Van Büyükşehir Belediyesi'nden iş makinesi talep edildi. Ekipler, sabahın erken saatlerinde Topgaç'ı bulmak için yeniden çalışmalara başlatırken, bu günkü çalışmalara Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan arama-kurtarma köpekleri de katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:44 Kaynak: İHA
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