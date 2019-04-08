Balık Tutmaya Giden Gençten Haber Alınamıyor

Van'ın Çaldıran ilçesinde balık tutmak için evden ayrılan gençten haber alınamıyor.

Van'ın Çaldıran ilçesinde balık tutmak için evden ayrılan gençten haber alınamıyor.



Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Kalkandelen Mahallesi'nde meydana geldi. Kaz Gölü'nden Bendimahi Çayın'a akan sularda balık tutmak için dün evinden çıkan Ömer Topgaç (21) isimli genç, akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Topgaç'ın balık avlamak için gittiği Kaz Gölü'nde arama çalışmalarına başladı. Bu gün öğlen saatlerinde ise Van İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi de bölgeye giderek çalışmalara katılacak. - VAN

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