Son Dakika Haberleri: Balık Tutmaya Giden Gençten Haber Alınamıyor

Balık Tutmaya Giden Gençten Haber Alınamıyor

56 dakika önce

Balık tutmaya giden gençten haber alınamıyorVAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde balık tutmak için evden ayrılan gençten haber alınamıyor.

Balık tutmaya giden gençten haber alınamıyor

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde balık tutmak için evden ayrılan gençten haber alınamıyor.
Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Kalkandelen Mahallesi'nde meydana geldi. Kaz Gölü'nden Bendimahi Çayın'a akan sularda balık tutmak için dün evinden çıkan Ömer Topgaç isimli genç, akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Topgaç'ın balık avlamak için gittiği Kaz Gölü'nde arama çalışmalarına başladı. Bu gün öğlen saatlerinde ise Van İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi de bölgeye giderek çalışmalara katılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:23 Kaynak: İHA

Jandarma, Çaldıran, Van, Yerel
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