Balık Tutmaya Giden Gençten Haber Alınamıyor
56 dakika önce
Balık tutmaya giden gençten haber alınamıyorVAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde balık tutmak için evden ayrılan gençten haber alınamıyor.
Balık tutmaya giden gençten haber alınamıyor
VAN - Van
'ın Çaldıran
ilçesinde balık tutmak için evden ayrılan gençten haber alınamıyor.
Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Kalkandelen Mahallesi'nde meydana geldi. Kaz Gölü'nden Bendimahi Çayın'a akan sularda balık tutmak için dün evinden çıkan Ömer Topgaç isimli genç, akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma
ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Topgaç'ın balık avlamak için gittiği Kaz Gölü'nde arama çalışmalarına başladı. Bu gün öğlen saatlerinde ise Van İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi de bölgeye giderek çalışmalara katılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:23 Kaynak: İHA
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