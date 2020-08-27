Balık tutmaya giden şeker hastası, yarı baygın halde bulundu - Son Dakika

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde balık tutmak için evden ayrılan kronik şeker ve tansiyon hastası Şaban Belen (61) kayboldu. Jandarma ekiplerince yarı baygın halde bulunan Şaban Belen hastanede tedaviye alındı.

Burdur'da oturan Şaban Belen bugün sabah saatlerinde Ağlasun'a bağlı Yeşilbaşköy'deki balık üretim havuzlarının bulunduğu bölgeye gelmek için evden ayrıldı. Tekrar eve dönmeyen Şaban Belen'den haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekipleri arama çalışması başlattığı Şaban Belen'in en son yanındaki malzemelerle Yeşilbaşköy'e geldiğini tespit etti.

Bunun üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma timi yönlendirildi. Özel eğitimli arama köpeği 'Çizik'in de katıldığı ekip yaptıkları aramada özel bir balık üretim tesisine ait göletin kıyısında Şaban Belen'e ait ayakkabı, telefon ve diğer malzemeleri buldu. Aramaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler Şaban Belen'i de malzemelerinin bulunduğu noktanın yaklaşık 1 kilometre uzağında, bir bahçenin kurumuş şu kanalı içinde yarı baygın halde buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Belen, Ağlasun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Belen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şaban Belen'in kronik tansiyon ve şeker hastalığı olduğu bildirildi.