Balık tutmaya giden Suriyeli baba-oğul suda kayboldu - Son Dakika
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Balık tutmaya giden Suriyeli baba-oğul suda kayboldu

39 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde Suriyeli Beşar Şireki (10), babası ile Aksu Çayı'nda balık tutarken dengesini kaybedip suya düştü.

Balık tutmaya giden Suriyeli baba-oğul suda kayboldu, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde Suriyeli Beşar Şireki (10), babası ile Aksu Çayı'nda balık tutarken dengesini kaybedip suya düştü. Bunu gören Necip Şireki (41) oğlunun peşinden suya atladı. Gözden kaybolan baba ile oğlunu arama çalışmaları sürüyor.

Olay, akşam saatlerinde Narlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Necip Şireki oğlu Beşar ile Aksu Çayı'na balık tutmaya gitti. Bir süre sonra Beşar Şireki dengesini kaybederek suya düştü. Oğlunun suda çırpındığını gören baba Necip Şireki de Beşar'ı kurtarmak için hemen suya atladı ancak ikisi de gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Suya giren dalgıçlar baba ve oğlunu aramaya başladı ancak bir sonuç alamadı. Havanın kararmasıyla ekipler arama kurtarma çalışmalarına ara verdi.

Necip Şireki ile oğlu Beşar'ı arama çalışmalarının sabah gün ağırmasıyla tekrar başlayacağı belirtildi.


Pazarcık, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:03 Kaynak: DHA
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