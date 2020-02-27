Balık tutmaya giden suriyeli baba-oğul suda kayboldu - Son Dakika

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Balık tutmaya giden suriyeli baba-oğul suda kayboldu
6 saat önce
Balık tutmaya giden Suriyeli baba-oğul suda kayboldu (arama çalışmaları)
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:06 Kaynak: DHA
Balık tutmaya giden Suriyeli baba-oğul suda kayboldu (arama çalışmaları)
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