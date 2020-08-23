Balık tutmaya gittiği barajda boğuldu - Son Dakika

Balık tutmaya gittiği barajda boğuldu
AFYONKARAHİSAR'da, balık tutmaya gittiği Gebeceler Barajı'na giren Vedat Özkara (23) boğuldu.
AFYONKARAHİSAR'da, balık tutmaya gittiği Gebeceler Barajı'na giren Vedat Özkara (23) boğuldu.
İscehisar ilçesine bağlı Doğanlar köyünde oturan 4 arkadaş, balık tutmak amacıyla oltalarını da yanlarına alarak gece geç saatlerde Afyonkarahisar yakınlarındaki Gebeceler Barajı'na gitti. Saat 07.00 sıralarında gençlerden Vedat Özkara ve bir arkadaşı serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra yüzerek kıyıdan derin noktaya doğru açılan Vedat Özkara'ya iddiaya göre kramp girdi. Suda çırpınmaya başlayan Vedat Özkara'nın yardımına sudaki arkadaşı gitmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kıyıdaki diğer arkadaşlarının da ip atarak kurtarmaya çalıştığı ancak sonuç elde edemediği Vedat Özkara, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Haberi alıp olay yerine gelen Kocatepe Mahallesi Muhtarı ve Gebeceler Barajı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çardak kayıkla Vedat Özkara'yı sudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Vedat Özkara'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 17:04
Kaynak: DHA
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