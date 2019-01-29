Balık Üreticilerinin Zorlu Kış Mesaisi

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kültür alabalığı üreticileri kar ve soğuk hava nedeniyle güçlükle üretim yapıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kültür alabalığı üreticileri kar ve soğuk hava nedeniyle güçlükle üretim yapıyor.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava, balık üreticilerini de olumsuz etkiliyor.



Bu yıl hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesi balık üreticilerini zorladı. Soğuk hava nedeniyle balık üreticileri havuzların buz tutmaması için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.



Sarıkamış ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta, sarıçam ağaçları içerisinde bulunan Keklik Deresi mevkisindeki kültür alabalığı üretim tesislerinde çalışanlar, her gün havuzları kar ve buzlarını küreklerle kırarak temizledikten sonra balıkları yemlemek ve satışa hazırlamak için yoğun çaba sarf ediyor.



Üretim çiftliği çalışanı İbrahim Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor şartlarda da olsa alabalık yetiştirerek vatandaşların balık ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.



Akın, balık üretme havuzlarının olduğu derede hava ısısının sıfırın altında 20 dereceyi geçtiğine dikkati çekerek, "Sabah ilk iş olarak gelip balıkları yemleyip çıkarıyoruz. Hava soğuk ama işimiz bu severek yapıyoruz." dedi.



Bu yıl hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle zorlu bir dönem geçirdiklerini ifade eden Akın, "Balıkları büyük, küçük olarak ayırıyoruz. Büyükleri satış için ayırdıktan sonra, küçükleri havuzlarda daha iyi yemleyerek porsiyon haline getirip satıyoruz. Şu an hava sıcaklığı sıfırın altında 20'nin üzerinde. Buz tutmuş havuzları temizleyip balıkları çıkartıyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz." diye konuştu.



Çalışanlardan Kasım Gündüz ise yılda ortalama 20 ton balık üretim kapasitesine sahip çiftliklerinde 6 havuz bulunduğunu belirterek, boyları 25-30 santimetreyi bulan kültür alabalığının kilosunu 25 liradan satışa sunduklarını belirtti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Aynı Gün 5 Ameliyata Girip 100'e Yakın Hastayı Muayene Eden Doktor, Odasında Ölü Bulundu

Amasya Üniversitesi'nde Açılan 30 Kişilik Kadroya 2 Bin 477 Kişi Başvurdu

Milli Eğitim Bakanlığı Harekete Geçti! Sürücü Kurslarına Sınırlama Geliyor

Kendini Mehdi İlan Eden Sözde Peygamber İskender Evrenesoğlu'nun 5 Sitesine Erişim Engeli