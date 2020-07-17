Balık yağı ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 131 arttı

Türkiye'den yılın ilk yarısında yapılan balık yağı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 131 artarak 22 milyon 592 bin 842 dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Ocak-Haziran 2020'de, 20 ülkeye 12 bin 126 tonluk balık yağı ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 22 milyon 592 bin 842 dolar gelir sağlandı.

Geçen yılın aynı döneminde, 5 bin 631 tonluk balık yağı ihracatından 9 milyon 797 bin 858 dolar kazanç elde edilmişti. Balık yağı dış satımı, geçen yılın ilk 6 ayına oranla miktarda yüzde 115, değerde yüzde 131 arttı.

Peru ilk sırada yer aldı

Peru, Fransa ve Şili en fazla balık yağı ihraç edilen ilk 3 ülke oldu.

Türkiye'den yılın ilk yarısında Peru'ya 4 bin 700 tonluk balık yağı ihraç edilerek 9 milyon 25 bin 930 dolar gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde ise Peru'ya ihracat gerçekleştirilmemişti. Bu dönemde Peru, en fazla ihracat payı ile ilk sırada yer aldı.

Peru'yu, 4 bin 569 tonluk balık yağı ihracatı ile Fransa takip etti. Fransa'ya yapılan balık yağı ihracatından 8 milyon 39 bin 154 dolarlık gelir sağlandı. Türkiye'den Fransa'ya geçen yılın aynı döneminde 2 bin 800 tonluk balık yağı satışından 4 milyon 480 bin 160 dolar kazanç elde edilmişti.

Fransa'ya yapılan balık yağı ihracatı da geçen yılın ilk 6 ayına oranla miktarda yüzde 63, değerde yüzde 79 arttı.

Şili'ye balık yağı ihracatında yüzde 197'lik artış

Türkiye, Şili'ye de 1555 tonluk balık yağı ihraç ederek 2 milyon 800 bin 620 dolar kazandı.

Bu ülkeye geçen yılın aynı döneminde 547 tonluk ihracat gerçekleştirilerek 943 bin 343 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece Şili'ye balık yağı ihracatında, geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 184, değerde yüzde 197 artış sağlanmış oldu.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türkiye'den yapılan balık yağı ihracatının giderek arttığını söyledi.

Balık yağı ihracatındaki artışın sevindirici olduğuna dikkati çeken Kalyoncu, ihracat potansiyelinin yanı sıra ülke sayısındaki çeşitliliğin arttığını ifade etti.

Kalyoncu, Türkiye'nin, su ürünleri ihracatında giderek adından daha da fazla söz ettireceğine inandıklarını vurguladı.