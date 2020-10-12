Balık yiyemiyorsanız makarna yiyin - Son Dakika

Balık yiyemiyorsanız makarna yiyin

12.10.2020 12:00
Balık yiyemiyorsanız makarna yiyin, System.String[]

Yaşar Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Eylem Ezgi Fadıloğlu ile Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Özlem Emir Çoban ve Doç. Dr. Mehmet Zülfü Çoban balık sevmeyenler ve çölyak hastaları için patentli özel bir makarna geliştirdi.

Yaşar Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Eylem Ezgi Fadıloğlu ile Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Özlem Emir Çoban ve Doç. Dr. Mehmet Zülfü Çoban balık sevmeyenler ve çölyak hastaları için patentli özel bir makarna geliştirdi.

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Eylem Fadıloğlu'nun da katkılarıyla geliştirilen 'balıketi ve balık kılçığı tozu ile zenginleştirilmiş makarna', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen 5. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda gümüş madalya almaya hak kazandı. Yaşar Üniversitesi ile Fırat Üniversitesi'nin ortak başvuru sahibi olduğu ürün, protein ve kalsiyum açısından oldukça zengin olan balığı yemekten uzak duran çocuk ve yetişkinler de dahil her kesime hitap ediyor, ürün balık kokmamasıyla da dikkat çekiyor.

Ülkemizin gelişimine değer katacak buluş, AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası katılımcılarla buluşturulması ve üretilen teknik bilginin ticarileştirilerek toplumun yararına sunulması amacıyla düzenlenen 5. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Fuarın dikkat çeken ürünlerinden biri de gümüş madalya kazanan 'balıketi ve balık kılçığı tozu ile zenginleştirilmiş glutenli/glutensiz makarna' oldu.

Pandemide en çok stoklanan ürün oldu

Balık etinin yüksek besin öğesi içeriğine sahip olmasına rağmen hazırlama ve pişirme işlemlerinin zahmetli olması ve de ekonomik faktörlerden dolayı ülkemizdeki tüketiminin yetersiz olduğuna dikkat çeken Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Eylem Fadıloğlu, "Makarna besleyici özellikleri, maliyetinin düşük ve hazırlamasının kolay olması nedeniyle dünyada ve Türkiye'de buğdaydan elde edilen besinler arasında ekmekten sonra ikinci sırada yer alır. Yaşamakta olduğumuz pandemi sürecinde de insanların marketlerden en çok satın aldığı, stokladığı ve tükettiği ürün yine makarna oldu. Özellikle genç neslin hızlı ve kolay hazırlanan yiyeceklere yönelmesi ve fiyatının uygun olması da makarnaya olan yoğun talebi artıran bir başka unsur. Ancak beslenme uzmanlarına göre makarna, yüksek karbonhidrat içeriğine sahip olmasından dolayı dikkatli tüketilmesi gereken bir ürün. Bu nedenle Fırat Üniversitesi ile geliştirdiğimiz ortak proje ile tüketim modellerinin sağlıklı gıdalara doğru yönelmesi konusunda bir farkındalık yaratmak istedik. Böylece besin değeri yüksek olan balıketi ve balık kılçığı tozu karışımıyla zenginleştirilmiş glutenli/glutensiz makarna geliştirdik. Makarna, balık kokusu barındırmamasıyla da dikkat çekiyor" dedi.

Balık sevmeyenler de çölyak hastaları da düşünüldü

Buluş ile balık sevmeyen tüketicilere, laktoz ve gluten intoleransı olan kişilere ve de çölyak hastalarına ulaşmayı hedeflediklerini belirten Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Eylem Fadıloğlu, geliştirilen ürünün faydalarını şöyle anlattı:

"Deniz ürünleri iyi birer protein ve omega-3 yağ asitlerini içeren iyi birer lipit kaynağıdır. Balık ayrıca A, D, B6, B12 vitaminleri ile demir, çinko, iyot, selenyum, potasyum ve sodyum minerallerini içerir. Balık ve balık kılçığı kalsiyum yönünden oldukça zengin besinlerdir. Dengeli ve sağlıklı bir beslenme için balık ve su ürünlerinin haftada en az 2-3 kez tüketilmesinde fayda var. Balık kılçığı ise özellikle düşük süt ve süt ürünleri alımına sahip popülasyonlarda önemli bir kalsiyum kaynağı olarak bilinir.

Patenti alınan makarna ile iş hayatının yoğun temposu nedeniyle değişen tüketim alışkanlıklarına uygun, hızlı-pratik ve kolay hazırlanabilen bir ürün elde edildi. Yeterli ve dengeli beslenme adına eksik olan ve artırılması gereken hayvansal protein ihtiyacı da karşılanmış oldu. Ayrıca büyüme ve gelişme çağında olan çocuklar için de oldukça yararlı olacak yenilikçi bir ürün elde edildi" - İZMİR

Balık yiyemiyorsanız makarna yiyin
Balık yiyemiyorsanız makarna yiyin

Yaşar Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balık yiyemiyorsanız makarna yiyin - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Fenerbahçe'de transferlerin kahramanı Emre Belözoğlu ailesiyle tatile çıktı Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Cengiz Ünder'in 45 dakikalık performansı, taraftarları mest etti Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı 5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu "Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu
Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücüsü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücüsü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum         
11:40
Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor         
11:03
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor         
10:59
Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti         
10:41
Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz         
10:26
Estetik mağduru genç kadının hayatı geçirdiği 6 ameliyatla kabusa döndü Estetik mağduru genç kadının hayatı geçirdiği 6 ameliyatla kabusa döndü         
10:17
Polis ekipleri kapı kapı dolaşıp pitbull aradı, çatıdan çıkan köpek şaşırttı Polis ekipleri kapı kapı dolaşıp pitbull aradı, çatıdan çıkan köpek şaşırttı         
09:49
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor 20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor         
08:50
Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı         
08:49
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı         
08:24
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı         
07:27
Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler         
01:07
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 12:10:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balık yiyemiyorsanız makarna yiyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei