Balık Yüklü Kamyon Şarampole Devrildi
1 saat önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında balık yüklü kamyon devrildi.
Çorum
'un Sungurlu
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında balık yüklü kamyon devrildi.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolunun 16. kilometresinde meydana geldi. Çorum'dan Ankara
istikametine seyir halinde olan 32 LS 135 plakalı balık yüklü kamyon, buzlanmış yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken, kamyonda bulunan balıklar yol kenarına saçıldı. Kaza yapan kamyon, çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:02 Kaynak: İHA
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