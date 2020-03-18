Balık, yumurta ve beyaz et corona virüse karşı ilaç gibi - Son Dakika
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Balık, yumurta ve beyaz et corona virüse karşı ilaç gibi

11 dakika önce

Tüm dünyada ışık hızıyla yayılan, 160 ülkede görülen, 7 bin 200 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan corona virüse karşı bağışıklık sistemini koruyan gıdaların tüketilmesi hayati öneme sahip konumda.

Balık, yumurta ve beyaz et corona virüse karşı ilaç gibi, System.String[]

Corona Virüs'e karşı balık, yumurta ve beyaz et kalkanı

Corona virüse karşı insan vücudunun bağışıklığını arttıran balık, yumurta ve beyaz et Türkiye'nin üretiminde güçlü olduğu, net ihracatçı olduğu gıda ürünlerinin başında geliyor.

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, beslenme ile ilgili uzmanların corona virüse karşı tüketilmesi gereken gıdalar olarak balık, yumurta ve beyaz et tüketmeyi tavsiye ettiğine dikkati çekti.

"Türkiye'yi aylarca besleyecek levrek, çipura ve alabalık başta olmak üzere balık, yumurta ve beyaz et üretimimiz var" şeklinde konuşan Kızıltan, "Vatandaşlarımızın panik yapmasını gerektirecek bir durum yok. En ekonomik şekilde halkımıza balık, yumurta ve beyaz et sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Balık bağışıklık sistemini güçlendirir

Balığın içeriğinde bulundurduğu Omega 3 yağ asitlerinin kötü kolesterol denilen LDL kolesterolü düşürücü etki göstererek kalp sağlığını koruduğu bilgisini veren Kızıltan, balığın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, kandaki yağ düzeyinin dengelenmesini sağladığını anlattı. Kızıltan balığın diğer faydalarını ise şöyle sıraladı; "Stres ve depresyon tedavisinde yardımcı olur, hastalıklara karşı korur. Beyin gücünü arttırır, hafızayı güçlendirir, kemikleri sağlamlaştırır ve eklemleri korur."

Yumurta doğal mineral, vitamin, yağ ve protein kaynağı

"Yumurta doğal mineral, vitamin, yağ ve protein kaynağıdır" diyen Kızıltan, "Yumurtanın hem beyazı hem de sarısı besinler açısından zengindir. Tek bir yumurta A, B5, B12, B2, B6, D, E ve K vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, çinko, fosfor, selenyum ve folat içerir. Prof. Dr. Canan Karatay ve tüm uzmanlar bu süreçte yumurta tüketimini arttırmayı tavsiye ediyor" diye konuştu.

Dar gelirli vatandaşın sofrasının baş tacı beyaz et

Dar gelirli vatandaşların erişebildiği en uygun fiyatlı ve besleyici özelliği yüksek gıda ürünlerinin başında tavuk ve hindi eti geldiğine dikkati çeken Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan tavuğun ve hindi etinin faydalarını ise şöyle özetledi: "Beyaz et değerli bir çinko kaynağıdır. Çinko, optimal bağışıklık fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur ve yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar. Yüksek kaliteli beyaz et proteininin, yaşlandıkça meydana gelen kas kaybını, diğer protein kaynaklarına göre daha etkin bir şekilde önler. Beyaz et, bebeklerde fetal dönemden başlayarak, çocukluk ve gençlik çağlarında beyin gelişimini ve sinir sisteminin düzgün çalışmasını sağlayan B12 vitaminin tek doğal kaynağıdır. Son dönemde elde edilen sağlam kanıtlar, beyaz et proteininin sağlıklı kardiyovasküler fonksiyonların korunmasına yardımcı olduğunu ortaya koymaktadır."

Su ürünleri, kanatlı ve yumurta ihracatı 2 milyar dolara koşuyor

Bağışıklık sistemini koruyan sağlıklı gıdalar; balık, yumurta ve beyaz et üretiminde Türkiye'nin zengin potansiyele sahip olduğunun altını çizen Kızıltan, sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye bu gıdalarda net ihracatçı konumunda. 2019 yılında su ürünleri ihracatından 1 milyar 38 milyon dolar döviz elde ettik. Levrek, çipura ve alabalık ihracatta öne çıkan ürünlerimiz. Kanatlı ve yumurta ihracatından ise; 910 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdık."

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:06 Kaynak: Bültenler
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