Balık yumurtlama alanında kaçak avlanma görüntülendi - Son Dakika

Balık yumurtlama alanında kaçak avlanma görüntülendi

30.10.2020 09:41
Balık yumurtlama alanında kaçak avlanma görüntülendi, System.String[]

İZMİR'in Balçova ilçesindeki, balıkların ve yabani kuşların üreme alanı olması nedeniyle avlanmanın yasak olduğu lagüne, gece geç saatlerde tekneyle girilip av yapıldığı ortaya çıktı.

İZMİR'in Balçova ilçesindeki, balıkların ve yabani kuşların üreme alanı olması nedeniyle avlanmanın yasak olduğu lagüne, gece geç saatlerde tekneyle girilip av yapıldığı ortaya çıktı. Yasak avlanmayı cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, önlem alınmasını istedi.

Balçova ilçesinde bulunan Kent Ormanı balıklar ile yabani kuşların uğrak noktası olan lagünde, gece saatlerinde tekneyle kaçak av yapıldığı belirtildi. Balıkların yumurtlamak için uğradığı lagüne teknelerle girilirken; o anlar, bölgedeki vatandaşlar tarafından da cep telefonuyla kaydedildi. Yasak olmasına rağmen tekneyle yapılan av tepki çekerken, bölgedeki amatör olta balıkçıları önlem alınmasını, aksi takdirde balık popülasyonunun zarar göreceğini savundu.

BALIKLARIN ÜREME VE YUMURTLAMA ALANIKaçak avlarla bölgenin talan edildiğini iddia eden Yavuz Durukan (46), "Bu bölge balık popülasyonu açısından oldukça değerli. Çünkü balıkların üreme ve yumurtlama merkezlerinden biri. Bunun yanı sıra doğal yaşama da zarar veriliyor. Geçtiğimiz günlerde bir kaz sürüsünü lagüne iniş yaparken gördüm. Havaların soğumasıyla birlikte de çok fazla göçmen kuşu burada konaklarken göreceğiz. Gündüzleri buraya gelen yetkililer lagünde avlanmanın yasak olduğunu söylüyorlar. Ancak geceleyin tekneleri gördüğümüz zaman avlanmanın yasak olmadığını söylüyorlar. Yetkililerin bu lagüne bir önlem alması gerekiyor çünkü talan ediliyor ve bu hemen her gece yapılıyor. Bölgede insanlar varsa gizlenerek giriyorlar. Dikkat çekmemek için de teknelerini lacivert renge boyuyorlar. Böyle bir yerin talan edilmesi hiç hoşumuza gitmiyor. Burası kaybedilmesin ve daha güzel bir hale getirilsin. Maalesef yetkililerin gerekli ilgiyi gösterdiğini düşünmüyorum" dedi.'BALIK NESLİ TÜKENİYOR'Kaçak avlanma sebebiyle balık türlerinde azalma olacağını savunan Cengiz Kahya (50), "Sığ olmasından ve sıcaklığından dolayı lagün, balıkların yumurtlaması için oldukça güzel imkanlara sahip. Ancak tekneyle kanaldan girip avlanıyorlar. Bu avlanma, balık ömürlerinin sonunu getiriyor. Bu yüzden denizlerimizde balık türleri git gide azalıyor. Bu gidişle oğlumun benim kadar balık türü göreceğini sanmıyorum. Ben yaşadım ancak bizden sonrakiler için bu garantiyi veremeyiz. Balıkların yanı sıra kuşlar da bölgeyi sıkça kullanırlar. Yetkililerin buraya önlem alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yasağa rağmen avlanmanın sürdüğünün altını çizen Yaşar Göksu (54), "Balıklar lagüne yumurtlama yapmaya geliyor. Burada yapılan avlanma yüzünden balık neslini tüketiyorlar. Bu durumu sürekli dile getirsek de bir sonuç alamadık. Balıklar bize her zaman lazım. O sebeple daha dikkatli olmalıyız" diye konuştu.


Balık yumurtlama alanında kaçak avlanma görüntülendi
Balık yumurtlama alanında kaçak avlanma görüntülendi
Balık yumurtlama alanında kaçak avlanma görüntülendi
Balık yumurtlama alanında kaçak avlanma görüntülendi
Balık yumurtlama alanında kaçak avlanma görüntülendi
Balık yumurtlama alanında kaçak avlanma görüntülendi
Balık yumurtlama alanında kaçak avlanma görüntülendi
Balık yumurtlama alanında kaçak avlanma görüntülendi
Balık yumurtlama alanında kaçak avlanma görüntülendi
Balık yumurtlama alanında kaçak avlanma görüntülendi
Balık yumurtlama alanında kaçak avlanma görüntülendi
Balık yumurtlama alanında kaçak avlanma görüntülendi
Balık yumurtlama alanında kaçak avlanma görüntülendi

Balçova, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balık yumurtlama alanında kaçak avlanma görüntülendi - Son Dakika

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