Balık ziyafetinin faturası İBB işçilerine kesildi - Son Dakika
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Balık ziyafetinin faturası İBB işçilerine kesildi

28.03.2022 10:22

Balık ziyafetinin faturası İBB işçilerine kesildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul kar esaretindeyken Rumelikavağı'nda İngiltere Büyükelçisi ile yediği balığın faturası iki İBB çalışanına kesildi.

Balık ziyafetinin faturası İBB işçilerine kesildi

İSTANBUL - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul kar esaretindeyken Rumelikavağı'nda İngiltere Büyükelçisi ile yediği balığın faturası iki İBB çalışanına kesildi. Sarıyer Rumeli Kavağı'nda yaşayan 2 İBB çalışanı Saim Tanır ve Osman Turan işten atıldılar.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan kar esareti sırasında Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'la Rumelikavağı'nda buluşarak balık yemiş, medyaya yansıyan fotoğraflar tepki toplamıştı.

Eleştirilerin hedefi olan İBB Başkanı İmamoğlu'nun, görüntüleri çektiği ileri sürülen kişinin komşuları olan 2 İBB personelini işten çıkardığı iddia edildi. İBB çalışanları Osman Turan ve Saim Tanır İBB insan kaynaklarına davet edilerek "Üst yönetim tarafından alınan kararla işinize son verildi" denildi.

Balık ziyafetinin faturası İBB işçilerine kesildi
Balık ziyafetinin faturası İBB işçilerine kesildi
Balık ziyafetinin faturası İBB işçilerine kesildi

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Balık ziyafetinin faturası İBB işçilerine kesildi Balık ziyafetinin faturası İBB işçilerine kesildi

istanbul büyükşehir belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Balık ziyafetinin faturası İBB işçilerine kesildi - Son Dakika


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