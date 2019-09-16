Son Dakika Haberleri: Balıkadamlar denizden yarım saatte kilolarca çöp çıkardı
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Balıkadamlar denizden yarım saatte kilolarca çöp çıkardı

1 saat önce

Balıkadamlar denizden yarım saatte kilolarca çöp çıkardı Denizden çıkanlar şaşkına çevirdiİSTANBUL - Kadıköy Caddebostan plajında sualtına dalan balıkadamlar deniz temizliği yaptı.

Balıkadamlar denizden yarım saatte kilolarca çöp çıkardı

Denizden çıkanlar şaşkına çevirdi

İSTANBUL - Kadıköy Caddebostan plajında sualtına dalan balıkadamlar deniz temizliği yaptı. Denizden çıkarılan kilolarca cam ve plastik çöpler görenleri şaşkına çevirdi.

Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği, Kadıköy Caddebostan plajında sualtına dalarak denize atılan çöpleri çıkardı. Balıkadamlar sualtında temizlik yaparken DAKSAR ekibi de balıkadamların güvenliği için plajda hazır bulundu. Yaklaşık yarım saat süren temizlik sonucunda denizden kilolarca çöp çıkarıldı. Denizin dibinden çıkarılan cam, plastik ve benzeri atıklar görenleri adeta şaşkına çevirdi.

Temizlikle ilgili konuşan dernek yetkilisi, "Bir farklılık oluşturmaya çalışıyoruz. Denizden çıkardıklarımız da aynı zamanda bir envanter. Bu envanterle bir veri oluşturuyoruz. Buradan Karaköy kadar, Harem kadar bir şey çıkmıyor ama yine de denizi ne kadar kirlettiğimiz görmeye değer" dedi.

Balıkadamlar denizden yarım saatte kilolarca çöp çıkardı

Caddebostan, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:29 Kaynak: İHA
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