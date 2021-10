Balıkçı 4 kardeş, 30 yıldır aynı teknede ekmek mücadelesi veriyor - Son Dakika

Van Gölü'nde 30 yıldır aynı teknede balıkçılık yaparak ailelerini geçindiren 4 kardeş, günün ilk ışıklarıyla açıldıkları gölde "vira bismillah" diyerek ava çıkıyor.

Tuşba ilçesinin Halkalı Mahallesi'nde yaşayan Nazım (63), Hakim (56), Selim (50) ve Davut Çapar (43) kardeşler, balıkçılık hikayelerinin yanı sıra birlik ve beraberlikleriyle de çevresindekilere örnek oluyor.

Evlerinin yan yan olduğu mahallede, her gün sabahın ilk ışığıyla güne başlayan 4 kardeş, kıyıya demirledikleri emektar teknelerinde kıyafetlerini giyip hazırlıklarını yaptıktan sonra gölün mavi sularına açılıyor.

Bir gün önce göle bıraktıkları ağı çeken balıkçı kardeşler, yakaladıkları balıkları kent merkezindeki balıkçılara satarak ailelerinin geçimini sağlıyor.

Emekli olan ağabeylerinden devraldıkları mesleği 30 yıldır aynı teknede sürdüren kardeşler, işlerinin yanı sıra sosyal yaşantılarında, iyi ve kötü günlerinde birbirlerini hiç yalnız bırakmayarak dayanışmanın en güzel örneklerinden birini ortaya koyuyor.

Nazım Çapar, AA muhabirine, gölde güçlükle avladıkları balığın kilogramını 10 liradan sattıklarını söyledi.

Ağabeyinden öğrendiği mesleği diğer kardeşleriyle sürdürdüğünü belirten Çapar, "Mesleği devam ettirmeye de kararlıyız. Çocuklarımıza da öğretiyoruz. Birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. Dört kardeş, 30 yıldır bu tekneden ekmek yiyoruz." dedi.

Her gün sabah erkenden kalkıp işe koyulduklarını anlatan Çapar, "Sadece fırtınalı günlerde göle açılmıyoruz. Onun dışındaki tüm günler buradayız. Akşama kadar burada balık avlıyoruz. Yaklaşık 60 kişinin geçimini balıkçılıktan sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

"Menfaat her şeyi bozar, bizde menfaat yok"

Yıllardır sabah karanlığında göle açıldıklarını kaydeden Hakim Çapar ise, "İşe başlamadan önce çay içiyoruz. Sonra kıyafetlerimizi giyip göle açılıyoruz. Bir gün önce suya bıraktığımız ağları çekiyoruz. Birkaç saat çalıştıktan sonra da kahvaltı yapıyoruz. Sonra tekrar çalışmaya devam ediyoruz. O gün Allah ne nasip ettiyse getirip satıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıllardır bu birlik ve beraberliği sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Çapar, şunları söyledi:

"Sadece gölde değil evde de sürekli beraberiz. Birbirimizden habersiz yemek bile yemiyoruz. Her ortamda bir aradayız. Gece yarılarına kadar sohbet ediyoruz. Kardeşliğimiz çok güzel. Paraya değer vermediğimiz için akrabalık bağlarımız kopmuyor. Menfaat her şeyi bozar, bizde menfaat yok. Her şeyi ortak yapıyoruz. Bu da beraberinde dürüstlüğü, bu güzel kardeşliği getiriyor."

"Fırtına nedeniyle denizin ortasında kalıyoruz"

Teknenin kaptanlığını yapan Selim Çapar da bazen ani hava değişimleriyle oluşan dalga ve sisten dolayı yönlerini bulamadıkları için saatlerce gölde kaldıklarını anlattı.

Dalgalardan dolayı ölümle burun buruna geldikleri günlerin de olduğunu aktaran Çapar, "30 yıldır bu teknenin kaptanlığını yapıyorum. Her sabah teknede sabah namazını kılıp işe başlıyoruz. Bazen çok dalga oluyor ve güçlük geçiyoruz. Özellikle kış aylarında fırtına nedeniyle gölün ortasında kalıyoruz. Limanın yolunu bulamıyoruz. 60 nüfusun geçimini bu tekneden sağlıyoruz." diye konuştu.

13 yaşından beri balıkçılık yaptığını belirten Davut Çapar da "Günde yaklaşık 6 bin metre ağ atıyoruz. Ağları akşam atıyoruz, sabah da gelip topluyoruz. Hamdolsun birlik ve beraberliğimiz çok iyi. Omuz omuza vererek güçlüklerin üstesinden geliyoruz. Bana dürüstlüğü öğrettiler. Biz de bu şekilde çocuklarımıza öğreteceğiz." dedi.