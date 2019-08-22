Son Dakika Haberleri: Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı
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Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında balıkçı ağlarına, 5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında balıkçı ağlarına, 5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

Babakale köyü açıklarında avlanmaya çıkan balıkçı teknesinin, denize bıraktığı ağlara camgöz cinsi köpek balığı takıldı. 5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında olan köpek balığını tekneye çeken balıkçılar, büyük şaşkınlık yaşadı. Tekneyle Babakale Limanı'na getirilen dev köpek balığına, büyük ilgi gösterildi. Bazı kişiler, köpek balığı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Babakale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:11 Kaynak: DHA
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Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı
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