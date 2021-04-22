BURSA'nın Nilüfer ilçesinde jandarma ekipleri, balıkçı ağına dolanan kuşu kurtararak, doğal yaşam alanına bıraktı. Ekipler, 200 metrelik balıkçı ağına el koydu.

Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Uluabat Gölü'ndeki kıyı seyir ve kontrol görevi sırasında, Gölyazı Mahallesi Katalonya mevkisinde balıkçı ağına dolanan kuş türü bahriyi fark etti. Latincede 'podiceps cristatus' olarak bilinen bahriyi dolandığı ağdan kurtaran ekipler, doğal yaşam alanına bıraktı. Göçmen kuşun takıldığı 200 metrelik balıkçı ağına ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere el koyuldu.