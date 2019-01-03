Balıkçı Ağına Takılan Sakar Meke Kurtarıldı
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Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'nde balıkçıların ağına takılan sakar meke kuşu, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.
Adana
'da, Seyhan Baraj Gölü
'nde balıkçıların ağına takılan sakar meke kuşu, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.
Baraj gölündeki Sevgi Adası civarında tekneyle avlanan bir grup balıkçının suya attığı ağa, bir sakar meke kuşu takıldı.
Balıkçılar durumu Adana Büyükşehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Denizcilik
ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Şube müdürlüğü ekipleri tekneyle bölgeye giderek, ağlara takılı halde çırpınan sakar meke kuşunu kurtardı.
Kuş, müdahalenin ardından doğaya salındı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:28 Kaynak: AA
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