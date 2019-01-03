Son Dakika Haberleri: Balıkçı Ağına Takılan Sakar Meke Kurtarıldı

Balıkçı Ağına Takılan Sakar Meke Kurtarıldı

19 dakika önce

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'nde balıkçıların ağına takılan sakar meke kuşu, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'nde balıkçıların ağına takılan sakar meke kuşu, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Baraj gölündeki Sevgi Adası civarında tekneyle avlanan bir grup balıkçının suya attığı ağa, bir sakar meke kuşu takıldı.

Balıkçılar durumu Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Şube müdürlüğü ekipleri tekneyle bölgeye giderek, ağlara takılı halde çırpınan sakar meke kuşunu kurtardı.

Kuş, müdahalenin ardından doğaya salındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:14 Kaynak: AA

Seyhan Baraj Gölü, Adana, Güncel
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