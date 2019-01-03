Son Dakika Haberleri: Balıkçı Ağına Takılan Sakar Meke Kurtarıldı

Balıkçı Ağına Takılan Sakar Meke Kurtarıldı

1 saat önce

ADANA'da baraj gölünde balıkçı ağına takılan sakar meke kurtarıldı.

Balıkçı Ağına Takılan Sakar Meke Kurtarıldı, System.String[]
ADANA'da baraj gölünde balıkçı ağına takılan sakar meke kurtarıldı. Kuş, ardından doğaya bırakıldı.

Seyhan Baraj Gölü'nde balıkçı ağına sakar meke takıldığı ihbarı üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi görevlileri olay yerine gitti. Suyun içindeki ağı çeken görevliler, kuşu kurtardı. Ağdan kurtarılan kuş, ayaklarına dolanan misinaler temizlendikten sonra doğaya salındı. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:30 Kaynak: DHA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Baraj Gölü, Adana, Güncel
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