Balıkçı Ağına Takılan Sakar Meke Kurtarıldı
1 saat önce
ADANA'da baraj gölünde balıkçı ağına takılan sakar meke kurtarıldı.
ADANA'da baraj gölünde balıkçı ağına takılan sakar meke kurtarıldı. Kuş, ardından doğaya bırakıldı. Seyhan Baraj Gölü
'nde balıkçı ağına sakar meke takıldığı ihbarı üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi
görevlileri olay yerine gitti. Suyun içindeki ağı çeken görevliler, kuşu kurtardı. Ağdan kurtarılan kuş, ayaklarına dolanan misinaler temizlendikten sonra doğaya salındı. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:30 Kaynak: DHA
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