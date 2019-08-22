Balıkçı ağlarına takılan 5 metrelik köpek balığı denize bırakıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında ağlara takılan 5 metrelik boz camgöz cinsi köpek balığı, tekrar denize bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:13 Kaynak: İHA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında ağlara takılan 5 metrelik boz camgöz cinsi köpek balığı, tekrar denize bırakıldı.
Ayvacık'ın Babakale köyü açıklarında uluslararası sularda sabah saatlerinde avlanmaya çıkan balıkçı teknelerinin ağlarına takılan 5 metre uzunluğunda ve 1 tona yaklaşan ağırlığı olan camgöz cinsi köpek balığı, Ayvacık İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından ekonomik değeri olmadığı gerekçesiyle tekrar denize bırakıldı. - ÇANAKKALE
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