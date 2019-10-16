Son Dakika Haberleri: Balıkçı ağlarına yüzlerce balon balığı takıldı
Son Dakika Genel Balıkçı ağlarına yüzlerce balon balığı takıldı

Balıkçı ağlarına yüzlerce balon balığı takıldı

46 dakika önce

Balıkçı ağlarına yüzlerce balon balığı takıldıANTALYA - Antalya'nın Finike ilçesinde avlanmaya çıkan bir balıkçının ağına yüzlerce balon balığı takıldı.

Balıkçı ağlarına yüzlerce balon balığı takıldı

ANTALYA - Antalya'nın Finike ilçesinde avlanmaya çıkan bir balıkçının ağına yüzlerce balon balığı takıldı. Balıkçı, ağı topladığında gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, balon balıklarının balıkçı ağlarına büyük zarar verdiği öğrenildi.

Balıkçı ağlarına yüzlerce balon balığı takıldı

Antalya, Finike, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:29 Kaynak: İHA
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