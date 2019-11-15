Son Dakika Haberleri: Balıkçı barınağında görünmez kaza
Son Dakika Güncel Balıkçı barınağında görünmez kaza - Son Dakika

Balıkçı barınağında görünmez kaza

6 saat önce

Kuşadası'nda aksam saatlerinde Yusuf B isimli tekne ile balıktan dönen Barış Becerikli, teknesini barınağa yanaştırırken dengesini kaybedip suya düştü.

Balıkçı barınağında görünmez kaza, System.String[]

Kuşadası'nda aksam saatlerinde Yusuf B isimli tekne ile balıktan dönen Barış Becerikli, teknesini barınağa yanaştırırken dengesini kaybedip suya düştü.


Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Barış Becerikli, "Arkadaşım kürek düştü deyince almak isterken bir anda dengemi kaybedip düştüm. Panik halinde ne olduğunu anlayamadım, çok şükür iyiyim" dedi.


Sosyal medyada büyük izlenme oranı alan videosuna kötü yorum yapanlara sitem eden Becerikli, "Görünmez kaza bu herkesin başına gelebilir. Olumsuz yorum yapan arkadaşları buradan kınıyorum" diye konuştu. - AYDIN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İETT otobüsü, otomobile çarptı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Ali Babacan'ın kuracağı parti için tarih verildi: 2020 yılından önce kurulacak İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadın, aynı gün başkalarıyla tartışıp küfürler yağdırmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 22:48:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkçı barınağında görünmez kaza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]