Balıkçı barınağında güldüren kaza
6 saat önce
Balıkçı barınağında güldüren kazaAYDIN - Kuşadası'nda aksam saatlerinde Yusuf B isimli tekne ile balıktan dönen Barış Becerikli, teknesini barınağa yanaştırırken dengesini kaybedip suya düştü.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:31 Kaynak: İHA
Balıkçı barınağında güldüren kaza
AYDIN - Kuşadası'nda aksam saatlerinde Yusuf B isimli tekne ile balıktan dönen Barış Becerikli, teknesini barınağa yanaştırırken dengesini kaybedip suya düştü.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Barış Becerikli, "Arkadaşım kürek düştü deyince almak isterken bir anda dengemi kaybedip düştüm. Panik halinde ne olduğunu anlayamadım, çok şükür iyiyim" dedi.
Sosyal medyada büyük izlenme oranı alan videosuna kötü yorum yapanlara sitem eden Becerikli, "Görünmez kaza bu herkesin başına gelebilir. Olumsuz yorum yapan arkadaşları buradan kınıyorum" diye konuştu.
İETT otobüsü, otomobile çarptı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı Gaziantepli oto tamircisinin geliştirdiği sistem ile araçlar yüzde 50 suyla çalışıyor Evlerine gelen temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koydular, hayatlarının şokunu yaşadılar Siyanür intiharlarının tartışıldığı programda stüdyoyu buz kesen çıkış: Ahmet, kaşınma