Son Dakika Haberleri: Balıkçı barınağında güldüren kaza
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Balıkçı barınağında güldüren kaza

6 saat önce

Balıkçı barınağında güldüren kazaAYDIN - Kuşadası'nda aksam saatlerinde Yusuf B isimli tekne ile balıktan dönen Barış Becerikli, teknesini barınağa yanaştırırken dengesini kaybedip suya düştü.

Balıkçı barınağında güldüren kaza

AYDIN - Kuşadası'nda aksam saatlerinde Yusuf B isimli tekne ile balıktan dönen Barış Becerikli, teknesini barınağa yanaştırırken dengesini kaybedip suya düştü.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Barış Becerikli, "Arkadaşım kürek düştü deyince almak isterken bir anda dengemi kaybedip düştüm. Panik halinde ne olduğunu anlayamadım, çok şükür iyiyim" dedi.

Sosyal medyada büyük izlenme oranı alan videosuna kötü yorum yapanlara sitem eden Becerikli, "Görünmez kaza bu herkesin başına gelebilir. Olumsuz yorum yapan arkadaşları buradan kınıyorum" diye konuştu.

Balıkçı barınağında güldüren kaza

Kuşadası, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:31 Kaynak: İHA
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