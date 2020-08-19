Balıkçı barınaklarında dip temizliği başlatıldı - Son Dakika

Tarım İl Müdürlüğü tarafından Bursa'da bulunan 9 balıkçı barınağında yapılacak deniz dip temizliği çalışmalarına Güzelyalı'dan başlandı.

Güzelyalı balıkçı barınağından başlatılan çalışma, Mudanya İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Arnavutköy Balıkçı barınağında da eş zamanda devam ettirildi. Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer'in de katıldığı dip temizliğinde bir tona yakın çöp çıkarıldı. İl Tarım Müdürü Hamit Aygül, "Bursa ilimizde bulunan 9 balıkçı barınağında eş zamanlı dip temizliği yapmak üzere buradayız. Bu programa çok önem veriyoruz, çünkü balıkçılar ya da balıkçı olmayanlar, açık denizden denizlerimize atılan atıklar denizlerimizde büyük kirliliğe sebebiyet veriyor. Balıkçı barınaklarımızın arzu edilen güzelliğe ulaşması için böyle bir faaliyet yapmaktayız. Hizmeti geçenlere ve iştirak edenlere teşekkür ediyor, daha sağlıklı denize ve sağlıklı balıklar tüketmeyi diliyoruz" dedi. - BURSA