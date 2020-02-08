Balıkçı 'çaça avcılığı' ile ayakta duruyor - Son Dakika
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Balıkçı 'çaça avcılığı' ile ayakta duruyor

6 saat önce

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Başkanı Atıf Malkoç, balık avında boy limitleri nedeniyle balıkçıların 'çaça' avcılığı yaptığını belirtti.

Balıkçı 'çaça avcılığı' ile ayakta duruyor, System.String[]

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Başkanı Atıf Malkoç, balık avında boy limitleri nedeniyle balıkçıların 'çaça' avcılığı yaptığını belirtti.


Deniz balıklarının yasal avlanabilir asgari boy ölçülerinden dolayı kanunlara uygun olarak tek çaça avcılığı yapılabildiğini belirten Atıf Malkoç, bu limitlerin Gürcistan ve Rusya'da daha düşük olduğunu belirtti.


Burada tutulamayan balıkların diğer ülkelerde tutulduğuna değinen Malkoç, "Rusya ve Gürcistan tarafında balık bol. Bizim tutamadığımız balıkları onlar tutuyorlar. Bizdeki boy yasağı onlarda yok. Eskiden tuttuğumuz balıkların şimdi hiç birini tutamıyoruz. İstavrit bizde 13 cm, Rusya'da 10 cm. Bizim bu zamana kadar tuttuğumuz istavritler 12 cm idi. 12 cm'den büyük yoktu bizim devlet 13 cm diyor bizde de boyda istavrit yok. Hamside yasak bizde 9 cm, Gürcistan'da 5 cm. Orada şu an avcılık var. Bizim burada boyundan dolayı tutmadığımız balıklar orada tutuluyor şu an. Bizim burada bölgemizde bir tek çaça avcılığı var. Kanunlara uygun bir avcılık türü o kaldı. Onunla uğraşıyor balıkçı. Mezgit yok çaçaya çalışıyor balıkçılar. Mezgitler ince olduğu için bizim bölgede yok. Olan balıklar da ince zaten. Hallerde çok sıkı denetim var. Ondan dolayı balıkçılar da gitmiyor. Çıkan bir yasa ile her taraftan hücum ettiler balıkçının üstüne bir anda millet şimdi korkuyor. Cezalar çok ağır, ruhsat iptali var. Ondan dolayı çaça tutuyoruz. Onunla da en azından ayakta duruyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Samsun, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:12 Kaynak: İHA
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