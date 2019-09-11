Son Dakika Haberleri: Balıkçı esnafı satışlardan memnun değil
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Balıkçı esnafı satışlardan memnun değil

31 dakika önce

Sinop'ta balık satışlarının normal düzeyde olduğunu belirten balık satıcıları, sıcaklığın mevsim normallerinde yüksek olmasından dolayı balık satışlarından memnun olmadıklarını belirtti.

Balıkçı esnafı satışlardan memnun değil, System.String[]

Sinop'ta balık satışlarının normal düzeyde olduğunu belirten balık satıcıları, sıcaklığın mevsim normallerinde yüksek olmasından dolayı balık satışlarından memnun olmadıklarını belirtti.


Balık yeme kültürünün yüksek olduğu Sinop'ta, balık satışlarının normal düzeyde olduğunu belirten balık satıcıları, sıcaklığın mevsim normallerinde yüksek olmasından dolayı balık satışlarından memnun olmadıklarını belirtti. Balıkçılar Karadeniz'de balığın az olduğunu söyledi.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan balıkçı İbrahim Çoşkunarslan, "Bugün Eylül ayının 11'i. Sezon Eylül'ün 1'inde açıldı. Daha sezon açılalı 10 gün oldu. Deniz suyu sıcak. Havalar sıcak. Bu da muhtemelen denizde balık var ama deniz suyu sıcak olduğu için balık bir araya toplanmıyor. Balıkçılar balığı bulamıyor. Böyle olunca ister istemez balık az oluyor. Tezgahlarda pahalı oluyor. Bu da vatandaşa yansıyor. Biz de satabilmek için çaba gösteriyoruz. Bilmiyorum sonumuz nasıl olacak? İnşallah iyi olur. Tüm balıkçılara rast gelsin diliyoruz. Fiyatlar şuan da yüksek bu da ister istemez vatandaşımıza yansıyor. Yani balık ne kadar bol olursa fiyatlar o kadar uygun oluyor. Bir tek şuan ucuz olarak istavrit satıyoruz. Kilosu 10-15 TL'den. Bugünlerde istavritte azaldı" dedi. - SİNOP

Karadeniz, Eylül, Sinop, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:19 Kaynak: İHA
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