Balıkçı esnafının zor günleri

Batı Karadeniz'in en önemli balıkçı limanlarından olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde korona virüs balıkçılık sektörünü de vurdu. Dünya çapında yaşanan salgının etkileri ekonomik anlamda ülkemizde de hissedilmeye başlanırken balıkçı esnafı da durumdan memnun değil.



Salgın günlerinde balıkçıların avlanmaya çıkmadığı ilçede balık fiyatları düşerken, balık tezgahları da kapanma noktasına geldiği ve gerekli sirkülasyon olmadığından esnafın zor duruma düştüğü bilgisine ulaşıldı.



Balıkçılar, tezgahlarda satışların ciddi anlamda dibi görmüş durumda olduğunu söyleyen Su ürünleri kooperatifi başkanı Mustafa Karakaş, "Virüsten dolayı balıkçılık aşırı derecede etkilendi. Zaten hava şartları son zamanlarda kötü gittiğinden dolayı düzgün bir avcılık olmamıştı. Korona Virüsten dolayı denize çıkıldığında balık az miktarda tutuluyor. Tezgahlarda satış olmayınca fiyatlarda düşüşe geçti. Ne çıkanı kurtardı, ne satanı kurtardı. Ondan dolayı erken paydos edildi. Zaten 15 gün sonra bir yasak başlıyor. Korona virüs balıkçıları olumsuz derecede etkiledi" ifadelerinde bulundu.



Tezgahlarda balık fiyatları: Mezgitin kilosu 20, hamsinin kilosu 10, çupranın adedi 15, levreğin kilosu da 15 liradan satışa sunulmaktalar. - DÜZCE