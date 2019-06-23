Balıkçı gemilerine denetim
23 dakika önce
Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de balıkçı gemilerinde denetim yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:50 Kaynak: AA
Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz
'de balıkçı gemilerinde denetim yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabında yer alan bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, orkinos ve benzeri balık türlerinin korunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı
ile koordineli olarak balıkçı gemilerini denetledi.
Bu kapsamda, Türkiye
'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında 13 balıkçı gemisi denetime tabi tutuldu.
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