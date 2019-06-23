Son Dakika Haberleri: Balıkçı gemilerine denetim
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Balıkçı gemilerine denetim

23 dakika önce

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de balıkçı gemilerinde denetim yapıldı.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de balıkçı gemilerinde denetim yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabında yer alan bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, orkinos ve benzeri balık türlerinin korunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli olarak balıkçı gemilerini denetledi.
Bu kapsamda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında 13 balıkçı gemisi denetime tabi tutuldu.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:50 Kaynak: AA
Doğu Akdeniz, Güncel
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