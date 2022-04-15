BALIKÇI İLE MARTININ DOSTLUĞU - Son Dakika
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BALIKÇI İLE MARTININ DOSTLUĞU

15.04.2022 17:39

ANTALYA'nın Demre ilçesinde amatör balıkçı Yusuf Şimşek, teknesinin motoruna konan martıyı eliyle besleyip, bir süre birlikte yolculuk yaptı.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde amatör balıkçı Yusuf Şimşek, teknesinin motoruna konan martıyı eliyle besleyip, bir süre birlikte yolculuk yaptı. O anları telefon kamerasıyla kaydeden Şimşek'in, martıyı beslerken söylediği 'Elimi ısırma, mama' sözleri teknedeki diğer balıkçıların ilgi odağı oldu.

Demre'de Yunus Emre Ilkokulu'nda sınıf öğretmeni Yusuf Şimşek, teknesi ile tatil günlerinde olta ile balık avı için denize açılışor. Şimşek, balık avı için açıldığı denizde, bir martı teknesinin motoruna kondu. Balık avında sık sık tekneye gelip, motora konan martıyı besleyen Şimşek, o anları telefon kamerasıyla kaydetti. 'Elimi ısırma, mama' diyerek martıyı besleyen Şimşek, ıstakoz ve tavuk eti yedirdi. Şimşek daha sonra martı ile özçekim yaptı. Şimşek'in deniz yolculuğunda martı ile dostluğu teknedeki arkadaşlarının ilgi odağı oldu.

BALIKÇI İLE MARTININ DOSTLUĞU
BALIKÇI İLE MARTININ DOSTLUĞU
BALIKÇI İLE MARTININ DOSTLUĞU

YORUMLAR
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Yusuf Şimşek, Yunus Emre, Demre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALIKÇI İLE MARTININ DOSTLUĞU - Son Dakika


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