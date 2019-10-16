Son Dakika Haberleri: Balıkçı iş yerinin bir günlük hasılatını Barış Pınarı Harekatı'na destek için bağışladı
Son Dakika Güncel Balıkçı iş yerinin bir günlük hasılatını Barış Pınarı Harekatı'na destek için bağışladı

Balıkçı iş yerinin bir günlük hasılatını Barış Pınarı Harekatı'na destek için bağışladı

10 dakika önce

Türkiye'nin güney sınırlarını terörden temizlemeye yönelik 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na çok anlamlı bir destek de Giresun'un Piraziz ilçesinde uzun yıllardır balıkçılık yapan Cengiz Arslan'dan geldi.

Balıkçı iş yerinin bir günlük hasılatını Barış Pınarı Harekatı'na destek için bağışladı, System.String[]

Türkiye'nin güney sınırlarını terörden temizlemeye yönelik 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na çok anlamlı bir destek de Giresun'un Piraziz ilçesinde uzun yıllardır balıkçılık yapan Cengiz Arslan'dan geldi.


Giresun'un Piraziz ilçesinde "Piraziz Balıkçısı" isimli restoranın sahibi Cengiz Arslan işyerinin 15.09.2019 tarihindeki 1 (bir) günlük kazancını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (T.S.K.G.V) bağışladı.


İşletme sahibi Cengiz Arslan yaptığı açıklamada "Bizler Türk milleti olarak şu anda teröre karşı tüm siyasi görüşlerini bir kenara bırakarak tek vücut olmuş bir milletiz. İşte bu duygularla canları pahasına vatanı için mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Mehmetçiklerimize bir nebze de olsa yardımda bulunmak, onların yanında olduğumuzu bir vatandaş olarak hissettirmek istedik. Bu cennet vatanda özgürce yaşabilmemizin ve rahat nefes alabilmemizin yegane sebebi olan önce Allah'a, sonra da kahraman ordumuza şükranlarımızı göstermek adına bir günlük kazancımızı yatırdık. Gerekirse elimizde olanı yine veririz. Yeter ki onlar zarar görmeden, zaferle dönsünler" dedi. - GİRESUN

Barış Pınarı Harekatı, Cengiz Arslan, Piraziz, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:22 Kaynak: İHA
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