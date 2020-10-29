Balıkçı Kadınlar Ağ Projesi'nin açılışı yapıldı - Son Dakika

Elazığ'ın Baskil ilçesinde "Balıkçı Kadınlar Ağ Projesi'nin açılışı yapıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan projenin açılışı Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz'ın katılımıyla Çiğdemlik köyünde yapıldı.

Kaymakam Yılmaz yaptığı açıklamada, proje kapsamında kadınların ağ örmeyi öğreneceğini söyledi.

İlçede balıkçılık ile uğraşanların en büyük gideri olan ağ arızalarının giderilmiş olacağını ifade eden Yılmaz, bu projenin sahil köylerinde bulunan balıkçıların ekonomisine büyük katkı sağlayacağını aktardı.

Açılışa, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Ayhan, Baskil İlçe Emniyet Amiri Murat Demir ve vatandaşlar katıldı.