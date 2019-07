Balıkçı Kenan Balcı : "Atık yağları lavabolara dökmeyelim"İSTANBUL - Artan deniz kirliliği konusunda uyarılarda bulunan İstanbul 'un ünlü balıkçısı Kenan Balcı, özellikle atık yağların lavabolara dökülmemesi gerektiğini belirtti. Türkiye 'nin en zengin kaynaklarından birinin denizler olduğu vurgusunu yapan Balıkçı Kenan Balcı, deniz kirliliği konusunda daha hassas olunması gerektiğini vurguladı. Balcı yaptığı açıklamada; 'Denizler tükenmeyen madenlerimizdir. Denizlerimizi evimiz kadar temiz tutmamız gerekiyor.Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili binbir çeşit deniz canlısı var. Balıkçılık konusunda zengin bir ülkeyiz. Fakat maalesef denizlerimize gereken değeri veremiyoruz. Denizlerimize sahip çıkalım. Bugün denizlerimizde tonlarca atık çıkıyor. Naylon poşetlerden tutun, araba lastiklerine, çekyatlara kadar ne ararsanız var. Denizler bizim geleceğimiz. Çocuklarımıza bırakacağımız miras. Bugün her bulduğumuz çöpü denize atıyoruz. Denizin dibine inen atıklar balıkları oksijensiz bırakıyor. Eğer böyle giderse 20-30 sene sonra denizlerimizde yiyecek balık bulamayacağız' ifadesini kullandı."Atık yağları lavabolara dökmeyelim"Özellikle atık yağlar konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirten Balcı; 'Ev hanımlarımızdan rica ediyorum. Atık yağları lavabolarımıza dökmememiz gerekir. Artık neredeyse her belediye atık yağları topluyor. Özellikle İstanbul'a bu gibi önlemleri almamız gerekiyor. Kullanılmış bitkisel yağlar atık su kirliliğinin %25 ini oluşturmakta. Denize, akarsuya ve göle ulaşan bitkisel atık yağlar, kuşlara, balıklara ve diğer canlı türlerine zarar veriyor. Döktüğümüz her atık yağ denizlerimize gidiyor. Fabrikalardan dökülen atık yağlar denizlerimize gidiyor. Buda bizim, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini tehlikeye atıyor. Denizler ekmeden biçtiğimiz tarlalarımızdır. Bugün bir tarlaya ürün ektiğimizde her şeyi ile tek tek uğraşıyoruz. Ama denizlerimiz öyle değil. Hiçbir şey ekmeden binlerce ürünü bize veriyor. Herkesin bütün vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını rica ediyorum. Denizlerimiz nefes alamıyor' şeklinde konuştu."kirlilikten dolayı balıklarımız başka sulara göç ediyor"Müzedeki balıkları göstererek on sene önce orkinosların hamsiyle yarıştığını belirten Balcı: 'On sene önce orkinosun kilosuyla hamsinin kilosu aynıydı. O derece orkinos bol çıkardı. Her balık daha çok çıkardı. Ama şimdi denizlerimizdeki atıklardan dolayı üç ay duracak balık, bir ay durup başka sulara göç ediyor. Nefes alamadığı için denizlerimizi terk ediyorlar. Yaz kış balık tutulur bitmezdi. Şimdi kirlilikten dolayı balıklarımızı kaybettik" dedi."Gençler bu müzede denizlerimizdeki balıkları öğreniyorlar" Beylikdüzü Balıkçı Kenan Tesislerinde mumya balıkları müze haline getirerek sergileyen Balcı: 'Müze tam 41 tondan fazla balıktan oluşuyor. Burada denizlerimizin kıymetini gençlerimize gösteriyoruz. Uzun emekler ve uğraşlar sonucunda ülkemize böyle bir müze kazandırdığımız için çok mutluyuz. 7'den 70'e herkes bu müzeyi merak edip geliyorlar. Bir çok vatandaşımız buradaki balıkları ilk kez gördüğünü ve şaşkınlık içerisinde olduğunu söylüyor' ifadesini kullandı.Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin yanında minik dostların da bulunduğu söyleyen Balcı: "Tavşan'dan tavuğa kadar yaklaşık elli çeşit hayvanın bulunduğu Minik Dostlar Cenneti de çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılıyoruz. Vatandaşlarımız müzeyi gezdikten sonra minik dostlarımızı da ziyaret ediyorlar. Bir çok hayvanımız burada çocuklarımızın neşe kaynağı oluyor. Onlara hem hayvanları sevdiriyoruz. Hem de güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz' diye konuştu.