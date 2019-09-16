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Balıkçı Kenan Balcı: "Son 10 yılda bulunmayan uzunlukta hamsi tutuyoruz"

52 dakika önce

Balıkçı Kenan Balcı: "Son 10 yılda bulunmayan uzunlukta hamsi tutuyoruz"İSTANBUL - Hamsi fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan yarım asırlık balıkçı Kenan Balcı, "Son 10 yılda çıkmayan büyüklükte ve fazlalıkta hamsi var bu yıl. Balıkçılarımız bunu yem sanayisine vermemesi lazım.

Balıkçı Kenan Balcı: "Son 10 yılda bulunmayan uzunlukta hamsi tutuyoruz"

İSTANBUL - Hamsi fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan yarım asırlık balıkçı Kenan Balcı, "Son 10 yılda çıkmayan büyüklükte ve fazlalıkta hamsi var bu yıl. Balıkçılarımız bunu yem sanayisine vermemesi lazım. Biz toprakla buluşturmak yerine vatandaşlarımızla buluştursak hem fiyatı düşecek hem de tezgahta bolluk oluşacak" dedi.

Av yasağının kalmasının üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen balık sezonun önceki yıllara göre daha sönük geçmesine ilişkin yarım asırlık balıkçı Kenan Balcı değerlendirmelerde bulundu.

Ekosistemdeki değişimin hamsiye yaradığını dile getiren Balcı, hamsinin son 10 yılda olmadığı kadar uzun çıktığını söyledi.

Karadeniz'de yakalanan hamsinin boyu geçen yıllara oranla daha uzarken fiyatı da geçen senelere göre arttığını kaydeden Kenan Balcı, "Son 10 yılda çıkmayan büyüklükte ve fazlalıkta hamsi yakalıyoruz. Tabi ki bunun fiyatlara etkisi olması lazım ancak hamsiyi yem ve gübre sanayisinde kullanıyoruz. Bu da balık tezgahlarına etkisini azaltıyor. Biz toprakla buluşturmak yerine vatandaşlarımızla buluştursak hem fiyatı düşecek hem de tezgahta bolluk oluşacak. Denizdeki yoğunluk ne yazık ki vatandaşlarımıza yansımıyor. Hiç balık çıkmasa hamsi Türk halkına yeter. Ben balık türlerinde azalma olduğunu düşünmüyor sadece zaman zaman yer değişimleri mevcut. Vatandaşlarımız ucuz ve taze balık tüketsinler" diye konuştu.

Balıkçı Kenan Balcı: Son 10 yılda bulunmayan uzunlukta hamsi tutuyoruz

Kenan Balcı, Balcı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:08 Kaynak: İHA
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