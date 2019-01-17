Balıkçı Kenan'dan Karnesini Getiren Öğrencilere Ücretsiz Balık Ekmek Müjdesi

- Balıkçı Kenan'dan karnesini getiren öğrencilere ücretsiz balık ekmek müjdesi Kur'an Kursu öğrencileri Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni gezdiİSTANBUL - Beylikdüzü'nde yarım asra yakın süredir balıkçılık yapan Balıkçı Kenan Balcı, yarı yıl tatilinde karnesini getirip gösteren tüm...

- Balıkçı Kenan'dan karnesini getiren öğrencilere ücretsiz balık ekmek müjdesi

Kur'an Kursu öğrencileri Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni gezdi



İSTANBUL - Beylikdüzü'nde yarım asra yakın süredir balıkçılık yapan Balıkçı Kenan Balcı, yarı yıl tatilinde karnesini getirip gösteren tüm öğrencilere ücretsiz balık ekmek sözü vererek, Türkiye'nin tek Deniz Canlıları Müzesi'ni yine ücretsiz gezme imkanı sunacağını söyledi.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, mumyalanarak sergilenen binden fazla balık türünü meraklıların seyrine sunuyor. Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye'deki tek deniz canlıları müzesinin kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, dün müzede Kur'an Kursu öğrencilerini ağırladı. Ziyarete AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık'ta eşlik etti. Öğrenciler birbirinden farklı balık türünü yakından görme imkanı buldu. Balıkçı Kenan Balcı tarafından ayrıca öğrencilere balık türleri hakkında bilgilerde verildi.

"Bu müze Beylikdüzü'nün kent kültürüne katkı sağlayabilmek için çok önemli"

Gençlerle bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, "Genç kardeşlerimizle öğrencilerimiz ile bizleri bir araya getirmeye vesile olan bölgemizin değerli esnafı Balıkçı Kenan'a teşekkür ediyoruz. Burada çok ciddi ve güzel bir müze var. Bu müzenin Beylikdüzü'nün kent kültürüne katkı sağlayabilmek amacıyla durması bizim için çok değerli. Bizlerde öğrencilerin hem bayram havasındaki tatilini kutlamak hem de öğrencilerin bu güzel günlerinde yanlarında olmak istedik. Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı olarak burada kentin geleceğine estetiğine, kültürüne, yatırım, vizyon ve değer katabileceğini inandığımız için ciddi hayallerimizle projelerimiz ile yola çıktık. AK Parti hayalleri hedeflere hedefleri gerçeklere dönüştürebilen bir parti olduğu için bizlerde burada Beylikdüzü'nde Belediye Başkan Adayı olarak bu hedeflerimizi gerçeğe dönüştürmek için önümüzdeki 5 senenin planlamasını yapabilmek için bu yola çıktık. Tekrar bu güzide eseri Beylikdüzü'ne kazandıran kıymetli bölge esnafımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"Karnesini getiren öğrencilere ücretsiz balık ekmek vereceğiz"

Balıkçı Kenan Balcı ise çocukların mutlu olabileceği bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Ben çocuktum birisi bana toplu iğne verse bile mutlu olurdum. Onu unutamazdım. 50 sene geçmiş bir iğne vereni bile unutamıyorum. Çocuklarda Balıkçı Kenan ağabeylerini unutmasın diye bu güzel tatil gününde, bayram gününde her öğrencimize ücretsiz gezi imkanı sunuyoruz. Ayrıca buraya gelen öğrencilerimize yine ücretsiz balık ekmek vereceğiz" dedi.

Öte yandan müzeyi gezip ücretsiz balık ekmek yeme imkanı bulan öğrenciler ise duygularını anlattı.

(MD- MB-YM-

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